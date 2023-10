Lapimaal tõotab tulla rekordiline turismihooaeg. Jõuluhooajal lendab Rovaniemisse 130 lendu nädalas

Üheks esimeseks lennuliiniks, mis alustas Lapimaale lendu sel hooajal, oli Ryanairi Liverpool-Rovaniemi lend. See on üks 18 uuest Euroopa liinist, mis on sel talvel avatud Finavia Lapimaa lennuväljadel. Kokku lendab sel talvel Lapimaale 35 rahvusvahelist otseliini.

Rovaniemi saab lennata regulaarlendudega Istanbulist, Barcelonast ja Napolist. Lisaks rahvusvahelistele liinilendudele lendab palju turiste Lapimaale Helsingi-Vantaa kaudu riigisisestel liinilendudel ja välismaalt tšarterlendudega.

„Reisihooaeg Lapimaale on sel talvel rekordiline,“ ütles Finavia liinide arendamise eest vastutav Petri Vuori. Finavia andmetel pakuvad lennufirmad Lapiasse 240 000 kohta rohkem kui eelmisel talvel. See on 16% rohkem kui eelmisel talvel.

Finavia lennuväljad Lapimaal asuvad Rovaniemis, Kemi-Tornios, Kittilä ja Ivalos. Samuti on lennujaam Enontekiös, mida haldab omavalitsuse omanduses olev ettevõte.

Jõuluhooajal Rovaniemi kuni 130 lendu nädalas

Lendude arv Rovaniemisse suureneb kogu novembri jooksul, tõeline turismihooaeg algab alles detsembris. Siis saabuvad Rovaniemi esimesed tšarterlennud teiste hulgas Ühendkuningriigist. Turismiturundusettevõtte Visit Rovaniemi prognoosi kohaselt maandub detsembris Rovaniemisse kuni 130 lendu nädalas.

Lennuliiklust prognoositakse tihedaks kogu talvise lennuhooaja jooksul, mis lõpeb märtsi lõpus. Lund jagub Lapimaal aprillini, kuid kevadel väheneb nõudlus.

Visit Rovaniemi juhi Sanna Kärkkäineni sõnul on Rovaniemi turism taastunud intressipandeemiast tingitud täielikust seisakust. „Turism on üks väheseid kasvusektoreid Soomes, põhjaosas on erakordselt head tingimused elujõulisuse suurendamiseks turismi kaudu,“ lisas Kärkkäinen.

Nädalavahetusel algas Rovaniemi lennujaamas talvehooaeg

Lennufirmad läksid nädalavahetusel üle talvisele lennuplaanile, ütles Rovaniemi lennujaama juht Juha Juujärvi. „Detsember on meil kõige tihedama liiklusega kuu, tipptundidel opereerib Rovaniemis üle 40 lennuki.“