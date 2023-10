Reisija kaebas lennufirma kohtusse, kuna stjuardess rikkus ta tätoveeringu

Manhattani kohtule esitatud kaebus väidab Lattore, et stjuardess valas talle kogemata kuuma kohvi vasaku käevarre peale, mis põhjustas teise astme põletusi. Mehe sõnul tekkisid tal villid, naha koorumine ja armid. Lisaks sõnas ta, et põletus rikkus ta käel olnud tätoveeringu, mille keskel on nüüd suur arm. Ta kisas kaebuses, et stjuardess oli hooletu, kuna serveeris ohtlikul viisil kuuma jooki. Lattore sõnas, et juhtunu tekitas talle palju valu ja kannatusi ning emotsionaalset kahju.