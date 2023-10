Üks Euroopa kõige saastunumaid linnu plaanib autod kesklinnas ära keelata

Milano, üks Itaalia kõige tihedama liiklusega linnu, on teinud ettepaneku keelustada erasõidukite liikumine kesklinnas.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt ohutuks peetav maksimaalne õhusaaste keskmine tase ei ületa 5 μg/m3 (mikrogrammi kuupmeetri kohta).

Milano tase on aga 19,7 μg/m3, mis on peaaegu neli korda kõrgem soovitatud tasemest.

„See on väike asi, kuid samas on see ajalooline samm,“ ütles linnapea Sala eelmisel nädalal toimunud jätkusuutlikkuse edendamise festivalil.