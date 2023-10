Reisijad ärevil: tuntud lennufirma teeb trahvi liiga raske käsipagasi eest

Finnairi sõnul on nad tänaseks juba paar kuud suurendanud kontrolli reisijate käsipagasi suuruse üle.

„Finnair on muidugi varemgi käsipagasite üle kontrolli teostanud, kuid viimastel kuudel on seda tehtud intensiivsemalt. Salongi toodud pagas peab vastama suuruse ja kaalu suunistele,“ ütles Finnairi kommunikatsioonibüroo esindaja Pauliina Palttala Helsingin Sanomatele.

Finnairi klientide sõnul on lennufirma käitumine üllatav. Päivi Korpisaari kirjutas neljapäeval sotsiaalmeedias, et Finnair mõõdab ja kaalub käsipagasit väljumiste väravas.

„Teadmiseks, Finnair võtab 60 eurot, kui käsipagas on liiga suur/raske,“ nentis Korpisaari.

„Minu puhul tõsteti mu käsipagas lihtsalt kätega üles, et kaaluda. Sellepeale öeldi, et minu sülearvutikott on liiga raske. Natuke üllatav, sest koti kaalu ei ole varem väravas mõõdetud ega hinnatud,“ kirjutas Korpisaari.