Selgusid koolivaheaja kõige populaarsemad soojamaa sihtkohad

„Reisikorraldajad kinnitavad endiselt, et kõige enam igatsevad inimesed sügisel päikest ja nii ongi koolivaheajal kõige populaarsemad soojamaareisid. Sihtkohtade esikümnes on Türgi, Egiptus, Hispaania ning Kreeka saared Kreeta ja Rhodos,“ rääkis liidu peasekretär Merike Hallik. Jätkuvalt on populaarsed Tenerife ja Madeira ning kaugsihtkohtadest Tai, Seišellid, Namiibia, Malaisia ja Mauritius, aga ka Mehhiko ja USA.

Eelistatuim on soe rannapuhkus mere- või ookeaniäärses hotellis koos mõne väljasõidu või ekskursiooniga. See võimaldab välja puhata ja akusid laadida enne sügispimeduse ja talvise külma saabumist. Ja loomulikult tehakse seda koos perega, sest õpingutest vaba nädal annab lastega peredele hea võimaluse koolivaheaja puhkusereisiks.

„Vaatamata mõningasele hinnatõusule nauditakse peredega sihtkohtades ka seiklemist ja atraktsioonide külastamist,“ märkis Hallik. Võimalusel eelistavad eestimaalased otselende ja seda eriti just väiksemate lastega reisides. Endiselt otsitakse reisi valimisel head hinna ja kvaliteedi suhet.

„Viimaste aastate trendiks on mõningane tõus liinilendude kasutamisel ja üksi või väikeses grupis reisimisel. On suurenenud huvi pikemate puhkusereiside ja kaugemate, tihtipeale just eksootiliste sihtkohtade vastu,“ lisas Hallik.

Reisihuvilised eelistavad tavaliselt keskmise või kõrgema kategooria hotelle ja basseinipuhkusele lisaks planeeritakse ajakavasse tihti ka mõni väljasõit.

Puhkusereisi esimeseks sammuks on aga selle planeerimine. Reisikorraldajate sõnul on neid, kes broneerivad reise juba varakult ehk umbes pool aastat ette, kui ka neid, kes paar nädalat enne vaheaja algust otsusele jõuavad.

„Tuleks meeles pidada, et laste koolivaheajad, jõulud ja aastavahetus on reisijate jaoks kõige aktiivsemad ja nõutumad perioodid – siis on ka hinnad kõrgemad ning viimasel hetkel broneerimisel ei pruugi soovitud pakette või valikuid saadaval olla,“ märkis Hallik.