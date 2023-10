Tööloata piloot üritas lennureisi ajal mootoreid välja lülitada

Tööloata piloot Joseph Emerson ütles ametivõimudele, et oli umbes 48 tundi enne lendu esimest korda tarvitanud psühhedeelseid seeni. Sel nädalal esitati piloodile süüdistus lennumeeskonna liikmete ja pardateenindajate häirimises, samuti hoolimatus reisijate ohustamises. 44-aastane piloot endal süüd aga ei näinud.

80 reisijaga ja nelja meeskonnaliikmega lennukit juhtinud piloodid suutsid Emersoni kabiinis ohjeldada, enne kui ta suutis lennuki vabalangemisse saata. Ekspertide sõnul paljastab see kummaline juhtum, kuidas lennunduse siseringi liikmed suudavad lennunduses kehtivatest rangetest ohutusmenetlustest mööda hiilida.

„11. septembri 2001. aasta järgsed kaitsemeetmed on muutnud meie piloodikabiinid väga turvaliseks,“ ütles lennuohutuse uurija ja Embry Riddle Aeronautical ülikooli dotsent Anthony Brickhouse. „Kuid need protseduurid olid mõeldud selleks, et kaitsta lennumeeskonda reisijate eest.“