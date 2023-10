Varsti ka Eestis? USAs võetakse kasutusele täiesti uus viis lennuki salongi sisenemiseks

United Airlines kavatseb kiirendada pardale minekut, lastes aknakohad ostnud turistiklassi reisijad lennukisse enne kesk- ja vahekäigu istekohal istujaid, kirjutab The New York Times.

United on varasemalt meetodit testinud viies lennujaamas ja leidnud, et see on pardale mineku aega tõhusalt lühendanud. Ettevõte on seda süsteemi varem kasutanud, teadmata põhjusel lõpetas aga selle 2017. aastal.