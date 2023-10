5 põhjust, miks pidada firma jõulupidu merel

Pidu keset võimast Läänemerd tekitab elevust ja pakub põnevaid võimalusi koos aja veetmiseks. Muinasjutuline jõulukruiis Stockholmi või hoopis maagiline jõulu-brunch tuledesäras seisva Baltic Queeni pardal loovad just selle õige pühademeeleolu.

Sinu jõululauale jõuavad meie peakokkade valmistatud 124 hõrku rooga, mis on inspireeritud nii kohalikust toorainest kui ka maailma kulinaariast. Uhke jõululaud on iga tõelise peo staar, kostitades nii traditsioonilise heeringa ja räime, pühadesingi ja -ribide, suus sulavate taimsete valikute ning magusalauaga, mis paneb südame puperdama!

Laeval saad kombineerida hariva seminari või ajurünnaku õhtuse meelelahutusega või valida puhta lõbu tõelise jõulugala stiilis. Kõiksuguste ürituse pidamiseks on mitmeid erinevaid ruume, toitlustusvõimalusi ja rühmategevusi.

Rootsi kruiis kestab kokku 40 tundi – see on suurepärane võimalus kolleegidega pikemalt aega veeta ning ühiseid mälestusi luua. Samuti ei pea muretsema kojusaamise pärast, sest majutuseks on mugavaid kajuteid igale maitsele.