70 riiki reisinud lennusaatja: Eestimaa ongi ilus ja tore on alati koju tagasi tulla

Mida tähendab sinu jaoks kodu?

„Mulle õudselt meeldib reisida. Mina, mu abikaasa ja sõpruskond oleme väga reisihuvilised – iga teine kuu läheme kuhugi,“ ütles mees, kes on võtnud nõuks elu jooksul kõik riigid läbi käia. „Tore on minna ja käia ära, aga väga tore on ka pärast koju tulla. Meil on ilus loodus, rahulik ning turvaline elukeskkond,“ jagas Siim ning ütles, et võib küll ära käia, aga kodu on ikkagi siin, Eestis. Ainult talvekodu võiks olla kuskil soojemas kohas, näiteks Aasias.

Milline on sinu senine lemmiksihtkoht?

Reisimise ja välismaal töötamisega seoses on Siim täheldanud, et välisvaluutaga arveldamine on tihti konverteerimise ja teenustasuprotsentide tõttu kulukas. Kuigi paljudes riikides saab tasuda kaardiga, siis tema lemmikpiirkonnas, Aasias, on vaja võtta välja ka sularaha, mille pealt tuleb enamasti tasuda pangatasusid. Siimu arvates on eestlased juba piisavalt Rootsi pankadesse ja sealse ühiskonna heaolusse panustanud. „Täna olen tööl Stockholmis, kus mu palk laekub Rootsi kroonides hoopis kodumaisesse Coop Panka. Ma saan summa tasuta konverteerida ümber ilma, et ma teenustasu maksaks. See on puhas võit iga kuu,“ rääkis Siim ning arvas, et iga eestlane on uhke oma riigi ja kohalike ettevõtete üle. „Rootsi baas on meil rahvusvaheline, hoiame Eesti lippu ka seal kõrgel.“