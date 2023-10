Jaapani turism on peale koroonapõudu taas õitsele puhkenud. Ka hinnad on suuresti langenud

Turistid on taas massidena leidnud tee Jaapanisse, mis on viinud turismi statistikanumbrid koroonaeelsele tasemele. Jaapani rahvusvahelise turismiorganisatsiooni (JNTO) andmetel külastas septembris riiki üle kahe miljoni rahvusvahelisi turisti, seda neljandat kuud järjest.

See on peaaegu sama palju, veidi üle 96 protsendi 2019. aasta tasemest, enne kui COVID-19 pandeemia viis reisipiirangute kehtestamiseni kogu maailmas.

Valuuta on suures languses

Jaapani kohalik valuuta jeen on praegu 33 aasta suurimas languses, mis on muutnud hinnad pealinnas ebatavaliselt odavaks. „Ameerika Ühendriikide inflatsiooni tõttu on kõik seal ennekuulmatult kallis, aga siia tulles on kõik palju odavam,“ ütles John Hardisty, turist Hawaiilt, kes reisis hiljuti Tokyosse. „Erinevus on nagu öö ja päev.“

Hoogustunud turismil on ka oma pahupool. Jaapani populaarseimad vaatamisväärsused on ülerahvastatud ja sinna tekib palju reostust. Üheks näiteks on Fuji mägi, milles on aktiivne vulkaan. See on ühtlasi ka riigi kõrgeim mägi, asudes 3776 meetri kõrgusel merepinnast.