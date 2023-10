Tez Tour: Eestlaste reisihuvi ei rauge, sügiseseks vaheajaks on reisid välja müüdud

“Vaatamata sellele, et majanduse käekäik justkui ei soosi elanikkonna aktiivset kulutamist reisimisele, näeme siiski eestlaste kõrgeimat reisihuvi läbi oma 15-aastase ajaloo. Sellised sihtkohad nagu Gran Canaria ja Tenerife said suuremas osas välja müüdud juba kevadel ning tänaseks isegi oma suure pakkumise poolest tuntud Türgi on välja ostetud,“ kirjeldab olukorda TEZ TOUR’i müügi - ja turundusjuht Jelena Gavronski.

Esimesed pakettreisid vaid mõnesse sihtkohta on saadaval alates novembrist. Parem valik kuupäevi, sihtkohti ja hotelle on saadaval alates järgmise aasta veebruarist. Lähtudes suurenenud nõudlusest püüab TEZ TOUR leida võimalusi pakkumise suurendamiseks.

Majanduslangus pole turismisektorisse veel jõudnud

“Üheks põhjuseks, mis ehk selgitab turul toimuvat, on asjaolu, et keerulisemad majandusolud pole veel turismisektorisse jõudnud. Suur osa meie kliente ostab pakettreise varajase broneerimise alusel, ehk 6 kuni 9 kuud enne reisi toimumist. Näeme ka, et eestimaalaste puhkuste ostuharjumused ise on muutuses: enam ei soovita niipalju viimase hetke pakkumisi, pigem eelistatakse kindlalt ette planeeritud puhkust põhjalikult valitud hotellis ning inimesed on valmis selle eest maksma,“ selgitab turul toimuvaid muutusi Gavronski.

Vastavalt TEZ TOUR’i andmetele mängib oma rolli ka arenenud finantsteenuste kättesaadavus ehk võimalus maksta reisi eest järelmaksuga või laenu abiga. Positiivset rolli pakettreiside nõudluse osas on mänginud ka paindlikkus reisi pikkuse osas. Näiteks tänaseks saab Eesti puhkaja valida Türgi reisi kestvusega 3 kuni 16 päeva.

“Eesti reisija ootused teenuse kvaliteedile on viimaste aastatega kasvanud ning need laienevad kogu reisile, alates lennujaama jõudmisest kuni lennukist maha astumiseni pärast puhkust Tallinna lennujaamas. Toetame oma puhkajaid kogu reisi ajal, oleme neile toeks ükskõik millise kohaliku olukorra lahendamisel. Tänapäeva maailmas on sellel suur väärtus, mida tõestab kõrge nõudlus,“ võttis teema kokku Gavronski.