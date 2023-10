Kas vaheaeg veel kestab, aga ideid, mida teha, napib? Loe siit!

Kosmoserännak AHHAA keskuses

Sel koolivaheajal keskendub AHHAA kosmosele ja taevalaotusele. Nädala jooksul on iga päev töötubasid ja teadusteatreid, mis kõik seonduvad ühel või teisel viisil kosmose ja lendamisega.

AHHAA planetaarium sai üle pika aja täieliku renoveerimise – seintest ja toolidest kuni kogu tehnikani. Tähed pole kunagi nii säravad olnud ja võimekus uusi ja veel põnevaid filme näidata on võimsam kui eales varem!

Viimast nädalat on avatud ka näitus „Ahhaa, meeled!“, mis koos sügisvaheajaga lõpule jõuab. Tõelist meelte mängumaad saavad kogeda igas vanuses huvilised. AHHAAle omaselt kõditatakse nii naerusoont kui jagatakse meeletus koguses uusi teadmisi.

Sukeldu leiutamismaailma PROTO avastustehases

Kas tahaksid teada, mis tunne on kõndida ookeani põhjas, lennata jalgrattaga või liuelda pilvedes kogedes gravitatsiooni alternatiivse nurga alt? PROTO avastustehas on esimene hariduslik virtuaalreaalsus keskus, mis pakub uudset ja unikaalset kogemust, mida mujal Euroopas ei näe!

Koolivaheajal on igapäevaselt avatud Leiutajate labor, kus on võimalus ise leiutada, katsetada ning õppida uusi oskusi, kasutades selleks erinevaid tööriistu ja materjale. Leiutajate labor on kõigile – nii suurtele kui väikestele koos ja eraldi tegutsemiseks.

16. septembrist on avatud ka mänguline avastuste maailm kogu perele - PROTO PARK. Tegemist on väikelastele loodud mängudepargiga, kus saab uudistada, kuidas erinevad leiutised toimivad. Kahetasandiline mänguplats on täis põnevaid eksponaate, leiutajate kabinet, tegevusteaed, erinevad mängud jpm. Nüüd on PROTO avastustehases rohkem lõbusat tegevust ka neile, kelle jaoks virtuaalreaalsus on veel liiga suur amps.

Koolivaheajal on PROTO avastustehas avatud iga päev kell 11-18!

Talulapse maailm Eesti Vabaõhumuuseumis