Ärireiside ja konverentsiturismi arengud Eestis: mis on aastatega muutunud?

Eesti konverentsibüroo tegevjuhi Kadri Karu sõnul on konverentsiturism tugevalt taastumise kursil ning umbes 65-70% turust on tagasi. “Koroonapandeemia eel võõrustasime aastas ligi 1100 suuremat rahvusvahelist konverentsi ja koosolekut, mis tõid siia ligi 62 000 välisdelegaati ja umbes 55 miljonit eurot tulu,“ ütles Karu, kelle sõnul on jätkuvalt näost-näkku konverentsid selgelt eelistatuim formaat. Konverentsid on erinevate teadusvaldkondade igapäevane „tööriist“ uurimistulemuste esitlemiseks just isikliku kohtumise formaadis. “Kuigi lühemaid koosolekuid peetakse jätkuvalt veebis, eelistatakse sügavamate arutelude ja kontaktide loomiseks siiski füüsilist kohtumist, mis aitab konverentsi eesmärke kõige tõhusamalt saavutada,“ ütles Karu.

Konverentsid toovad riigitulu

Tulenevalt Eesti asukohast jõuab enamik konverentsidelegaate siia lennates. “Konverentsikülastajatele on olulised lennuühendused ja lendude sagedus ning selles osas tunnustame väga Tallinna lennujaama pingutusi ärireisijatele sobivate ühenduste tagamiseks,“ ütles Karu ja lisas, et Eesti on jätkuvalt värske ja põnev konverentsisihtkoht. “Paljud on käinud konverentsil Pariisis, Amsterdamis, Kopenhaagenis või teistes suurlinnades. Korraldajad otsivad aga varasemast veelgi enam uusi ja erilisi sihtkohti ning unikaalseid, kiiksuga toimumispaiku,“ sõnas ta.

Karu sõnul on Eesti hinnatase võrreldes suurlinnadega väga hea, sest korraldajate sõnul saavad nad Eestis sama raha eest palju rohkem kui Lääne-Euroopas. “Konverentsikülastajad on turismi koorekiht, nad on kõige enam raha kulutav külastaja, keskmiselt 890 eurot külastuse kohta. See summa ületab märkimisväärselt tavalise puhkusekülastaja kulutusi, kuna külastuse aeg on pikem ja kasutatav teenuste ring laiem,“ selgitas Karu. Lisaks sõlmivad need külastajad kasulikke erialakontakte, algatavad koostööprojekte ja toovad Eestisse investeeringuid ning tihti naasevad hiljem ka puhkuseturistidena.

Lisasagedused uues lennuplaanis