Sügisene Ateena meelitab kultuurihuvilisi, matkajaid, gurmaane ja shoppajaid

Jumalad ja müüdid, hiilgav kunst, filosoofia ja tsivilisatsioonid – Ateenas saab võtta ette tõelise ajaloolise ajarännaku. Kõige kuulsam vaatamisväärsus on UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv Ateena Akropoli mägi, kus asub Parthenoni ja Erechtheioni tempel ning Odeoni teater. Akropoli jalamil asub Akropoli muuseum, kus saab kogeda Ateena antiikkultuuri.

Muuseumi vastas asuval mäeküljel on maailma vanima Dionüsose teatri varemed, kus esitati kuulsaid Kreeka tragöödiaid ja komöödiaid. Vana Panathinaiko olümpiastaadion viib tagasi aega, kui 1896. aastal toimusid esimesed kaasaegsed olümpiamängud. Selle ümbruses asub iidse Kreeka arhitektuuri suurteos – Zeusi tempel, mida ehitati pea 700 aastat.

Aktiivsele avastajale: matkaradadest linnatänavateni

Ateena ja selle lähiümbrus on aktiivse puhkuse armastaja jaoks tõeline paradiis, pakkudes seiklusi nii linnatänavatel kui ka looduskaunites paikades. Lycabettuse mägi, mis asub 277 meetri kõrgusel, on matkajatele ideaalne sihtkoht, pakkudes hingematvaid panoraamvaateid Ateenale ja Akropolisele.

Neile, kes ihkavad pikemaid matkaseiklusi, on Parnitha rahvuspark just õige valik oma metsikute metsade ja mägiteedega. Lisaks on Ateena ideaalne linn jalgrattasõiduks, olles varustatud suurepäraste rattateedega ja rattarendi kohtadega.

Maitseränduritele: kohvist Kreeka klassikani

Kreeka köök on Vahemere piirkonna pärl, mis ühendab endas värsked koostisosad, ajaloolised retseptid ja rikkalikud maitsed. Enamus Ateena söögikohti pakuvad imelist maitsenaudingut, sest toorained on kohalikud ja kokad teevad süüa lahke südamega. Souvlaki armastajatele on Exarhis just õige koht, kus nautida seda traditsioonilist Kreeka grillrooga, mis on valmistatud vardasse aetud lihast ja köögiviljadest.