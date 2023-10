VIDEO | Sääseparv tungis lennukisse. Lend hilines mitu tundi

Sotsiaalmeedias jagatud videost on näha, kuidas salongitöötajad käivad mööda vahekäiku edasi ja tagasi, pritsides putukatõrjevahendit.

Üks lennureisijatest sõnas, et sääsed rahunesid alles pärast salongitulede väljalülitamist.

Guadalajara lennujaamas on ka varem olnud juhtumeid, kus sääsed on lennukisse sattunud. Näiteks jagas ajakirjanik Juan Manuel Jiménez 2019. aastal videot, millelt oli näha, et tema Volarise lennul oli sääseparv.