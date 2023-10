IDA/VIRU #maitseseiklus – rohkem, kui oodata oskad!

Menüü pakub väga mitmekesiseid maitseelamusi. Värske ja kerge tekstuuriga forelli-ceviche on täis erksaid maitseid, kus avokaado ja estragonipesto kombinatsioon pakub mõnusat segu värskusest ning maitsete harmooniast. Nuudlisalat viib otse Aasia maitsete südamesse, kus mõõdukat vürtsikust lisab ingver. Mõnusalt hõrgule veise sisefileele annab mitmetahulisust kergelt suitsuse mekiga ahjukartul ning küps ahjutomat, mille kõrvale pakutav hernetamp ja krõmpsuvad kartulilaastud toovad esile selle roa maitsete täiuse. Pearoale paneb punkti trühvlimaitseline lõppviimistlus. Desserdiks on tummine šokolaadimagustoit, mis on nauding suus sulavast šokolaadi-brownie’st, kreemisest šokolaadivahust ning vaarika-, mango- ja laimikastmest, mis kokku on tõeline maiuspala magusaarmastajatele. Vaata lisa.

Kogu novembrikuu vältel saab maitsemeeli hellitada mitmetes restoranides ja kohvikutes üle maakonna, kus pakutakse erimenüüsid ning erihinnaga roogi. Valikus on menüükomplekte, aga võimalik on osa saada ka eriõhtusöökidest ja toidutöötubadest. Kulinaarseid elamusi pakutakse igale maitsele ja menüüdest leiab roogi nii metsloomalihast, klassikalisi kana-kala-lihatoite kui ka veganitele sobivaid valikuid. Pakutakse ka imelisi salateid, hõrke tartareid. Magusasõpru kostitatakse nii traditsiooniliste dessertide kui ka uute üllatuslike ja imemaitsvate kooslustega.

Valge Kõrvitsa kulinaarne seiklus kutsub koos kaaslasega (või isegi mitmega) avastama uusi maitseid mereandidest raamenini. Erimenüü on kombinatsioon Valge Kõrvitsa armastatumatest paladest: siidisest kergelt vürtsikast hummusest, suus sulavast avokaadomäärdest ning maitseküllasest loomalihahautisest puljongis. Erimenüüst leiab veel kohviku püsiklientide sõnul maakonna parimad bataadifriikad, mis on tuntud oma kergelt krõpsuva tekstuuri, kuid pehme meki poolest. Lisaks saab maitsemeeli hellitada merikarpidega hõrgus kastmes, kus on tunda laimi kerget magushaput nüanssi. Laualt ei puudu ka tuunikalaraamen, mille maitse on rikkalik ja salapärane. Magustoit komplekti ei kuulu, kuid sellest ei oska ka puudust tunda, sest maitsete mitmekesisus pakub niigi palju naudinguid ja nüansse. Vaata lisa.

Narva Hotelli restorani M. Chagall #maitseseikluse erimenüü

HIND: kolmekäiguline komplekt 24 €/inimene, kahekäiguline komplekt 20 €/inimene

M. Chagalli imelised kokad on kogunud inspiratsiooni maitsete kuuks juba eelmisest aastast ning kuna häid mõtteid oli palju, otsustati kliente üllatada kahe eripakkumisega.

#maitseseikluse erimenüü „Retro köök“ 1.–15. novembrini

Eelroog: köögiviljad baklažaanis

Pearoog valikul: Beef Wellington või kanasült

Magustoit: sambuk küpsetatud õunaga

Eelroaks on baklažaanis serveeritud krõbeda koorikuga grillitud köögiviljad. Beef Wellington on kui meisterlik kunstiteos heast Inglise seriaalist, kus hõrgust lihast maitseelamust on viimistletud rosmariinikastmega. Pearoa teine valik on võimalus osa saada klassikalisest kanasüldist, millele on focaccia abil lisatud kerget Vahemere hõngu. Magustoit – sambuk küpsetatud õuntega on mõnus, kerge ja kreemjas maitseelamus. Sambuk ja hapukas õunavaht loovad suurepärase koosluse.

#maitseseikluse erimenüü „Fusion-köök“ 16.–30. novembrini

Eelroog: borš-yum-supp

Pearoog: risoto ingveri ja mereandidega kookoskreemis või pardifilee kinoa ja punase karrikastmega

Magustoit: karamellistatud baklažaan koorega