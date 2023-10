Tallinki laev Victoria I alustab homsest sõitmist Tallinna-Helsingi liinil

Vastu tulles klientide nõudlusele teatas Tallink Grupp selle aasta septembris, et plaanib tuua tagasi populaarse 22-tunnise kruiisiteenuse Tallinna ja Helsingi vahele alates 12. oktoobrist 2023 laevaga Victoria I.

Eesti lipu all sõitev reisilaev Victoria I valmis aastal 2004 ning teenindas varasemalt Tallinki Tallinna-Stockholmi liini. Victoria I võtab peale kuni 2500 reisijat, laevas on 740 kajutit ning rajameetreid laeva autotekkidel reisijate ja kaubaveosõidukite tarvis on kokku 1040.