airBalticu reisijate arv kasvas septembris rohkem kui veerandi võrra

“Näeme, et üha enam reisijaid valivad airBalticu oma eelistatud lennufirmaks, mis on viinud kasvava reisijate arvuni läbi septembri, võrrelduna eelmise aastaga. Juba teist kuud järjest teenindame pea pool miljonit reisijat ühes kuus, ulatudes käesoleva aasta juuli näitajateni, mis olid kõrgeimad kogu lennufirma ajaloos. Näeme, et järjepidevad täiendused koduturul uute lennuliinide osas tekitavad tänu reisimisvõimaluste laienemisele tähelepanuväärset huvi reisimise vastu,“ ütles airBalticu juht Martin Gauss.