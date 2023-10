Suurlinnades ööbimine muutub järgmisel aastal palju kallimaks

Neljapäeval avaldatud American Express Global Business Traveli hotellimonitori 2024. aasta aruande kohaselt on oodata, et hotellitubade hinnad tõusevad suurlinnades üle kümne protsendi. Esikohal on Buenos Aires – seal tõusevad hinnad prognoosi järgi aastaga 17%.

Aruandes uuriti, kuidas hotellihinnad kõiguvad enam kui 80 linnas üle maailma. Prognoosid põhinevad kriteeriumidel nagu praegu noteeritud hinnad, laiemad makromajanduslikud suundumused, hotellide tegevusprogrammid ja ajaloolised andmed.

Argentina hüperinflatsioon

Hotellihinnad peegeldavad palju enamat kui sihtkoha praegust populaarsust reisijate seas. Argentina pealinnas mõjutavad hindu suuresti siiani riigis kestev hüperinflatsioonikriis, mis septembris saavutas halvima taseme alates 1991. aastast. Hinnatõus tähendab tõenäoliselt suurt kokkuhoidu enamiku välismaalt külastavate inimeste jaoks.

Mumbai hotellide hinnad tõusevad eeldatavasti 15% aasta-aastalt, mis on kodumaise jõukuse kiire kasvu ja reisimise taastumise tulemus pärast pandeemiat.

Nende linnade esikümnesse, kus hinnad tõusma hakkavad, kuuluvad kohad, kus turism on olnud edukas. Kairo on saanud kasu peamiselt vabaajaturistidest, Chicago, Pariis ja Boston kuuluvad esikümnesse tänu ärireiside arvu suurenemisele. Kõige tagasihoidlikuma hinnakasvuga piirkond on Austraalias, kus ühegi linna prognoositav kasv ei ületa 6,8%. Hinnatõusu oodatakse vähemalt mõnevõrra kõigis aruandes uuritud 80 linnas.

Nõudlus ajab hinnad üles

Amex GBT ülemaailmsete klientide eest vastutav asepresident David Reimer näeb, et mitmed makrotrendid mõjutavad endiselt hotellide hinnakujundust ülemaailmsel tasandil. Endiselt on ka probleem personalipuudus, mis sunnib mõningaid hotelle piirama inventari. See tähendab, et nad jätavad toad tahtlikult müümata, et klientidega toime tulla. See jaotab kasvavad tegevuskulud vähemate klientide vahel.