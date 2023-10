Eestlaste seaski populaarse sihtkoha turism õitseb tänu odavale õllele

Maailma reisi- ja turisminõukogu andmetel peaks aasta lõpuks jõudma külastajate arv 75%-ni 2019. aasta näitajatest. See oli aasta, mil Bulgaaria turismisektoril läks väga hästi. Peamised välisturistid on pärit nii Rumeeniast, Poolast, Saksamaalt, Tšehhist kui ka Suurbritanniast. Põhjus on aga väga lihtne: Bulgaaria inimesed on sõbralikud ja õlu maksab vaid alla euro.

„Bulgaaria pealinna Sofia külastajad üllatuvad nähtu üle, sest erinevalt teistest Euroopa suurlinnadest, kus kohtab igast rahvusest inimesi, on Sofias tänavatel valdavalt kohalikud inimesed. Enamik neist ka väga sõbralikud,“ rääkis turismi analüüsi- ja hindamisinstituudi direktor Rumen Draganov.

Seega erinevalt teistest suurlinnadest on seal kohalikega lihtsam kohtuda ja nendega suhelda. „Siin võite lihtsasti leida seltskonna ja veeta rahvusteatri pargil istudes suurepärase õhtu, endal kaheliitrine õllepudel käes, mis maksab alla euro,“ lisas ta.

Turistid naudivad Sofias tasuta jalgsiekskursioone

Ka Sofia turismisektori töötajate käed on tänu turistidele tööd täis. Tasuta ringkäike korraldatav Tomislav Rashkov sõnas väljaandele Euronews, et Sofia väljak on „üks väheseid kohti maailmas, kus on võimalus vaadelda mošeed, sünagoogi, katoliku katedraali ja kahte õigeusu kirikut, mis pakuvad linnale märkimisväärset omapära“.

Taiwanist pärit Vanessa Teng aga lisas, et Sofia rikkalik kultuuri- ja religioosne pärand on turistide jaoks üks peamisi vaatamisväärsusi. „See on Balkan, aga ka väga euroopalik. Mulle tundub, et siin on segu mõlemast kultuurist ja see on väga huvitav,“ rääkis ta.

Samuti on Bulgaaria populaarne oma suusakuurortide ja kuldsete rannaliivade poolest.