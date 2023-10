Kuhu minna? Vaata, mis üritused sel nädalavahetusel toimuvad

Muusika

Reedel saab Pärnu kontserdimajas elada kaasa ansamblile Voca People – rahvusvaheline sensatsioon on Eestis tagasi uue sõuga. Esitusele tuleb üle saja kõigi aegade lemmikhiti alates Elton Johnist kuni Beyonce’i, Stevie Wonderi, Bruno Marsi ja paljude teisteni. See kõik esitatakse a cappella, vahenditeks vaid vokaal ja beatbox’i kunst.

Loodus

Las sajab – loodusmatkafännid sellest ei kohku! Tule sel nädalavahetusel jõhvikaretkele Emajõe suudmesse, parvematkale Võhandule või Astangu matkale maa all ja klindi peal.

Toit

Põhja- ja Lääne-Eestis on tulemas sarnane üritus – see kannab nime Toidunautleja restoranide nädal ning põhimõte on sama – erinevad söögikohad pakuvad häid erimenüüsid. Mine proovima!