Tallinna lennujaam: SAS-i uus omanik on meile hea uudis

Nädala alguses selgus, et SAS lahkub börsilt ja lennufirma uuteks suuraktsionärideks saavad USA investeerimisfirma ja Air France-KLM. Tallinna lennujaama juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul on lennufirmade konsolideerumisest, sh SAS-i ülevõtmisest, Euroopa turul pikalt räägitud. „Selline areng on lennundusturul igati ootuspärane,“ kommenteeris ta.

Tallinnast lendajaid ei tohiks muudatus aga mõjutada. „Meile teadaolevalt ei puuduta see SAS-i reisijaid. Lennupileteid võib rahulikult edasi osta ja SAS jätkab Tallinnast lendamist kolme sihtkohta – Stockholmi, Oslosse ja Kopenhaagenisse,“ kinnitas Pärgmäe.

„SAS-i liikumine Air France-KLM gruppi ehk SkyTeami allianssi on hea uudis, sest just see lennufirmade allianss oli meil seni kõige nõrgemini esindatud. Muutus võiks tuua turule konkurentsi ehk siis paremaid ühendusi ja hinnapakkumisi,“ hindas ta.

Lennundusekspert Sven Kukemelk sõnas eile Reisijuhile, et tugev SAS on eestlastele hea. „SAS-il peaks tekkima tugevam üleatlandiline lennuvõrk, mis vajab toidet. Ning Baltimaad on üks parimaid kohti, kust seda saada,“ ütles ta.