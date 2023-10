Avasta Türgi Antalyat koos perega: linn pakub palju rohkemat, kui vaid rannapuhkust

Antalya on suurepärane sihtkoht peredele sügishooajaks, pakkudes kultuuri, ajaloo, looduse ja lõõgastuse kombinatsiooni. Kuigi suvehooaeg on lõppenud, püsib kliima soojana. Tavaliselt ülerahvastatud atraktsioonid ja rannad pakuvad peredele võimalust nautida suuremat privaatsust ja vähem stressi ning ka hinnad on tavapärasest soodsamad. Antalya on tuntud oma laia valiku peresõbralike tegevuste poolest, millest saad antud artiklis ka lähemalt lugeda.