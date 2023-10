Eesti elanikud reisivad järjest rohkem. Populaarsed on nii lähiriigid kui ka lõunamaad

Statistikaameti analüütiku Sigrid Saagpaku sõnul on võrreldes eelmise aasta esimese poolega 2023. aasta esimese kuue kuu jooksul tõusnud nii sise- kui ka välisreiside arv. „Selle aasta esimesel poolel tehti kokku ligi 701 200 ööbimisega välisreisi, mida on 1,5 korda rohkem kui aasta tagasi samal perioodil. Ööbimisega sisereise tehti samal ajal ligi 1 375 100, mida on 1,2 korda rohkem kui mullu,“ sõnas Saagpakk.