VIDEO | New Yorgis möllavad ulatuslikud üleujutused. „Olukord on eluohtlik“

Vesi on tunginud mitmesse linna metroosüsteemi ning tänavatel ja maanteedel on põhimõtteliselt võimatu sõita, sest need on vett täis. Olukorra tõttu suleti eile terminal New Yorgi LaGuardia lennujaamas.

Linnas sadas eile ligi 20 cm vihma. „See on eluohtlik torm,“ ütles New Yorgi kuberner Kathy Hochul. Ta sõnas eile X-i (varem Twitter) vahendusel, et kuulutab linnas välja eriolukorra, ning pani inimestele südamele, et nad jääksid koju ja ei üritaks praegu kuhugi sõita.

Üks New Yorgi elanik Kelly Hayes ütles BBC-le, et tema prognooside järgi on üleujutus tekitanud tema köögis 23 000–28 000 euro väärtuses kahjustusi.

Praeguse seisuga pole üleujutuste tõttu keegi vigastada saanud.

New Yorgis on septembris sadanud 35 cm vihma. Viimati sadas linnas nii palju 1882. aastal.