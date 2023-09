Mida peab silmas pidama lemmikloomaga reisimisel?

„Enne lemmikloomaga välismaale reisimist tuleks esmalt üle kontrollida, et loomal oleks olemas ametlik EU lemmikloomapass, kuhu on kantud looma ja omaniku õiged andmed. Passis peab olema ka märge selle kohta, et loom on vaktsineeritud marutaudi vastu ning selle karantiiniaeg möödunud,“ selgitas NordicVet Loomakliiniku loomaarst Marleen Emilie Vilderson. „Lisaks on soovituslik loomakliinikus üle kontrollida, et looma mikrokiip töötab ja klapiks passis olevaga ning registreerida kiip ka lemmikloomaregistrisse.“

Marleen Emilie Vildersoni sõnul tuleks olenevalt sihtriigist Põllumajandus- ja Toiduametist (PTA) üle täpsustada ka võimalikud lisanõuded – näiteks ehhinokokoosi tõrje tõendamine, kiiniline ülevaatus veterinaari poolt, marutaudi antikehade tiitrid või ka muud riigipõhiselt kehtestatud nõuded.

Loomaarst lausus, et lemmiklooma transpordiks on vajalik mugav, piisava suurusega ja õhu ligipääsuga puur ning olemas peab olema ka värske vesi. „Loomulikult võiks lemmikloomal olla tehtud ka regulaarne välisparasiiditõrje ning soovituslik on panna omaniku andmed või vähemalt telefoninumber kaelarihma külge juhuks, kui loom peaks kaduma,“ lisas ta. Reisile tasuks kaasa võtta ka vajalikud esmaabi ravimid.

Gjensidige Eesti filiaali juhi Raido Kirsiste sõnul tuleks ka lemmikloom ise reisimiseks ette valmistada, kui ta pole varem transpordipuuris reisinud. „Parim ja ohutum viis lemmikloomadele autos reisimiseks on sertifitseeritud ja testitud transpordipuur. See võimaldab lisaks turvalisele reisimisile ka loomale tuttava puhkepaiga olemasolu majutuskohas. Ka looma enda ja teiste liiklejate ohutusest lähtuvalt on puur parimaks valikuks autosõidu kestel,“ lisas ta.