Kas mängus on poliitika? Hiina võtab kõik Ameerika loomaaedades olevad pandad tagasi

Kuigi mõlemad pooled eitavad, et mängus on poliitika, on Hiina juba ammu kasutanud „pandadiplomaatiat“, et meelitada ja/või tunnustada sõpru ja karistada vastaseid. Märkimisväärne on tõsasi, et Ameerika viimaste pandade võimalik kaotamine tuleb hetkel, mil USA ja Hiina vahelised sidemed on jõudnud ajaloolisele madalseisule ning enamik koostöövõimalusi on ära lõigatud.