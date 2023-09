Egiptusel on turistide arvu suurendamiseks väga ambitsioonikas plaan

Egiptuse turismi eestvedaja ütles Associated Pressile, et riik tahab viie aasta pärast oma külastajate arvu kahekordistada - viies selle aastaks 2028 kolmekümne miljonini. Plaan on lihtsalt öeldes ambitsioonikas, kui mitte võimatu.

„Näeme, et huvi Egiptusesse reisimise vastu on üha suurem,“ ütles riigi turismi- ja muinsuskaitseminister Ahmed Issa. Ta selgitas, et Egiptus on ainuüksi selle aasta esimese kaheksa kuu jooksul võtnud vastu kümme miljonit turisti. Numbrid liiguvad selles suunas, et 2023. aastal kokku külastab riiki 15 miljonit turisti, mis oleks Põhja Aafrika riigi jaoks rekord.