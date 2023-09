Lottemaal oli pileti kõrgest hinnast hoolimata edukas suvi

Lottemaa tegevjuhi Margit Toodu sõnul külastas teemaparki sel suvel üle 55 000 inimese, kellest 85% olid eestlased, 10% lätlased ja ülejäänud jagunesid muude rahvuste vahel. „Märgatavat tõusu tegi Soome külastaja, aga see oli ka ootuspärane, sest koroonapiirangud on lõppenud ning inimesed on hakanud jälle reisima,“ ütles Toodu.

„Kuna eelmistel aastatel on olnud probleemiks koroonapiirangud ning külastajate liikuvuse piirangud (vaktsineerimistõendite kohustused, piiriületuse piirangud jne), siis sellel aastal on tõesti tore tõdeda, et Läti piirid on avatud ning ka sealsed külastajad on uuesti tee meie parki leidnud. Enne koroonat oli lätlaste osakaal meie külastajate seas ligi 25%,“ kommenteeris tegevjuht.

Hinnatõusust puutumata ei jäänud

„Lottemaa teemapark korrigeeris 2023. aasta hooaja piletite hinda seoses majandusliku olukorraga, nii nagu on pidanud seda tegema praktiliselt kõik teenusepakkujad Eestis,“ tõdes Toodu. Lottemaa pileti hind tõusis sel hooajal kahe euro võrra: tavapilet (mis kehtib nii lapsele kui ka täiskasvanule) maksis sel suvel 26 eurot.

„Oleme püüdnud oma korduvkülastajaid ja hinnatundlikumat klienti erikampaaniate ja lojaalsusprogrammidega hoida, et leevendada pileti hinna kaheeurost tõusu,“ sõnas Toodu.

Ta lisas, et Lottemaa teemapargis külalistest ligi 70% käivad seal korduvalt. Teemapark avati 2014. aastal. „Sel ajal alustades oli meil iga päev tööl 15 kostümeeritut näitlejat, nüüdseks on Lottemaal iga päev tööl 30 kostümeeritud näitlejat,“ kirjeldas Toodu Lottemaa arengut. Ka päevas antavate etenduste arv on suurenenud. „Teeme ka töötajate leidmiseks casting’uid Lätis, iga päev on meie pargis kaks läti emakeelega töötajat ja üks-kaks vene emakeelega näitlejat.“

Alates avamisest üheksa aastat tagasi on teemaparki kerkinud veel kolm suurt maja/atraktsiooni, täielikult on uuendatud rannaala. „Kogu park sai 2023. aasta suve hakul ka uuenduskuuri värvipintsli läbi.“