Lendu tabas äge turbulents, mis vigastas mitut reisijat. Juhtumi osas alustati uurimist

Lennufirma JetBlue lend oli teel Ecuadorist Floridasse, Fort Lauderdale'i linna. Siis tabas lennukit aga väga intensiivne turbulents, mis vigastas mitut reisijat, sealhulgas ka ühte stjuardessi. Vigastused olid niivõrd tõsised, et reisijad toimetati peale maandumist otse Fort Lauderdale'i haiglasse.

Välismeedia sõnul on Ameerika Ühendriikide riiklik transporditurvalisuse amet alustanud juhtumi osas uurimist. Tegemist oli Airbus A320 lennukiga, mis võeti peale juhtumit koheselt kasutusest maha. Seal viiakse läbi inspektsioon, et tuvastada, miks selline olukord tekkis. Enamik reisijaid on tänaseks haiglast koju lastud.