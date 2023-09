Tallinna lennujaama talvine lennuplaan toob müüki ajaloo suurima istekohtade arvu

Tallinna lennujaamast saab eeloleval talvehooajal 17 erineva lennufirmaga lennata 40 otselennu liinil. Müügis olevate istekohtade arv on läbi ajaloo suurim, võrreldes eelmise talvehooajaga on müügis 10% rohkem istekohti. Uute sihtkohtadena on seekord valikus nii Gran Canaria, Tenerife kui ka Genf.