Lennud jälle tühistatud. COVID-19 puhang takistab Euroopa hõivatuma lennujaama tööd

Viiruspuhangu tõttu tühistatakse esialgu 164 lendu, lisaks on kehtestatud päevane lendude limiit. Lennujaam loodab, et piirangud aitavad vältida viimase hetke tühistamisi.

„See on olnud raske otsus, kuid meetmed on kasutusel selleks, et meie lennuettevõtjad saaksid edasi lennata ka viiruspuhangu ajal. See annab reisijatele kindluse, et nad puutu kokku viimase hetke tühistamistega,“ ütles Gatwicki tegevjuht Stewart Wingate.