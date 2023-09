Reisija pettus Egiptuse pakettreisi majutuses, tarbijakaitse mõistis välja soovitust väiksema hüvitise

Reisija ostis reisikorraldajalt Coral Travelilt pakettreisi Egiptusesse. Reisijale oli oluline ööbida hotellis suures peretoas, mis oleks jagatud eraldi tubadeks, kuna abikaasa norskamise tõttu ei ole neil võimalik ühes ruumis magada. Seetõttu valis reisija hotellis Hawaii Riviera Resort and Aqua Park peretoa, sest eeldas reisikorraldaja veebilehel avaldatud infole tuginedes, et peretoas on eraldatud toad. Kohapeal selgus aga, et tegemist on ühe suure toaga.

Reisija pöördus probleemiga kohe reisikorraldaja poole ja reisikorraldaja pakkus, et reisija saab peretoa vahetada kahe eraldi standardtoa vastu, kuid tal tuleb juurde maksta 25 eurot öö kohta. Reisija keeldus sellest, kuid sai oma käel hotelliga kokkulepe, et peretuba vahetatakse bangalo vastu ning reisija tasub 13 eurot öö kohta juurde.

Tarbijavaidluste komisjonile esitatud avalduse kohaselt soovis reisija Coral Travelilt mittevastava teenuse eest 459 eurot – tavatoa asemel oli ta enne reisi valinud suurema peretoa, kuna lubati eraldatud tube. Reaalsuses oli tegu aga ühe suure toaga. Hotellis pidid nad juurde maksma umbes 140 eurot, ööbida eraldatud tubadega bangalos.

Reisikorraldaja vastas tarbijavaidluste komisjonile, et peretoas on toad mõtteliselt eraldatud, kuid mitte ukse ega vaheseinaga. Reisija ei täpsustanud enne reisi, et soovib kindlasti kahte tuba, muidu oleks reisikonsultant selle ka korraldanud. Reisibüroo sõnul ei olnud nemad kahju tekkimises süüdi, kuid olid nõus vaidluse lahendama kompromissiga ning hüvitama 160 eurot.