Turismirahvas valis välja aasta parimad teod. Aasta toote tiitli pälvis üllatav ehitis keset Otepää loodust

EASi ja KredExi ühendasutuse turismijuht Rainer Aavik ütles, et konkursile Turismitegu 2023 laekus üle 30 projekti – nii päris uusi kui ka kaasajastatud või ümberkujundatud teenuseid. „Konkurss näitab selgelt, et turismisektor ei julge mitte ainult suurelt unistada, vaid julgeb ka suurelt ette võtta. Eriti hea meel on, et võistlusele esitati projekte kogu Eestist. See on kinnitus turismisektori elujõulisusest ja meie turismiettevõtjate heast tööst nii sise- kui ka välisturul,“ sõnas Aavik.