Kuhu minna sügisel reisile? Need on Euroopa parimad sihtkohad värviliste sügislehtede nautimiseks

Miks mitte pakkida kaasa oma lemmik kampsun ja minna romantilisele Euroopa reisile, et näha parimaid värve, mida sügisel pakkuda on. Euronews tõi välja seitse parimat sihtkohta, kuhu sügist nautima sõita.

7. Bledi järv, Sloveenia

Bledi järv pakub Sloveenia kõige suurepärasemaid vaateid, järvel asub ka riigi ainus looduslik saar. Jalutuskäik ümber järve kestab umbes 1,5 tundi, mis on paras aeg loodusvärvide nautimiseks. Kuigi sügiskuudel on vesi ujumiseks liiga külm, võite siiski rentida sõudepaadi ja kulgeda mööda järvevett ümber Bledi saare.

6. District, Inglismaa

Districti järve külastades mõistate, miks see piirkond oma hingematvate vaadetega inspireeris nii paljusid romantilisi luuletajaid. See kaitsealune tükike Põhja-Inglismaad on alates 2017. aastast UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud.