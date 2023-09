Lennuk pidi rõhuprobleemi tõttu õhus laskuma ligi 9 kilomeetri jagu

CNN-i andmetel oli lennuk teel New Jersey'st Rooma, kuid suundus peale laskumist tagasi New Jersey poole. Lennuk oli Boeing 777, mille peal oli 270 reisijat ja 14 meeskonnaliiget. Juhtum leidis aset eelmisel neljapäeval, 14. septembril.

Kuigi United Airlines tunnistas, et lennukil oli ilmselt kabiinirõhuprobleem, märkis lennufirma, et lend ei kaotanud kunagi salongirõhku, hoolimata sellest, et lennuk langes õhus kaheksa minutiga mitutuhat meetrit.