Sel suvel reisis saartele rekordiliselt palju inimesi. „Nii palju reisijaid pole kunagi varem olnud“

E-piletite müük toob saartele üha rohkem rahvast

„2023. aasta kaheksa kuu jooksul oleme kahel liinil kokku teenindanud 1 767 203 reisijat ja 805 155 sõidukit. Reisijate arv on 5 protsenti ja sõidukite arv 3 protsenti suurem kui aasta varem. See on hetkel endiselt meie tegevusajaloo suurim reisijate ja sõidukite arv. Kaheksa kuu jooksul oleme teinud kokku 15 872 reisi, millest 99,2 protsenti väljusid õigeaegselt,“ teeb Aron ülevaate 2023. aastast.

„Laevade graafiku täpsus on aspekt, millel on suur mõju meie kliendirahulolule ning selle nimel on koostöös pingutanud nii meie laevad kui ka sadamates töötavad inimesed,“ Aron lisas ka, et e-piletite müük on see, mis toob saartele rohkem turiste, kuna broneering kindlal laeval annab klientidele kindlustunde, et saartele saadakse planeeritud ajal ilma pikas järjekorras ootamata – nii ei kaotata sadamates tunde väärtuslikust puhkuse ajast.