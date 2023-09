Kummaline. Ameeriklane hakkas New Yorgis pakkuma ekskursiooni, mis keskendub rottide vaatlemisele

New York on tuntud selle poolest, et seal vohab ringi väga palju rotte. Linnas on palju mustust ja väga palju inimesi, mis neid sinna meelitabki.

Mehe idee sai alguse sellest, kui ta hakkas New Yorgis elavatest rottidest videosid tegema, et teavitada probleemist linna terviseametit. Ta tahtis, et rotid linnast kaoks. Mees hakkas videosid TikToki üles panema ja need kogusid seal kiiresti populaarsust.

Ta mõtles, et saab videote populaarsusest kasu lõigata ja sai aru, et turistid tahavad näha midagi täiesti teistsugust. Ja rottide vaatlemine seda kindlasti on. New Yorgis levivad jutud ja kuuldused, et sealsed rotid on sama suured kui koerakutsikad. Ekskursiooni käigus just neid näha saabki.

