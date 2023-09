Remont valmis: Tallinki laev Baltic Queen hakkab tänasest Tallinna-Stockholmi liinil sõitma tavagraafiku alusel

„Viimased kaks nädalat on möödunud laeva meeskonna ja meie partnerite jaoks päris intensiivse töötähe all, et väsimatult teostada kogu pikk planeeritud tööde nimekiri, mis sai eesmärgiks võetud,“ ütles Tallink Grupi Laevateeninduse juht ja peakapten Tarvi-Carlos Tuulik. „Mul on väga hea meel, et oleme kõikide planeeritud töödega valmis saanud selle väga kitsa ajaraami sees ja et meie reisijad võivad juba täna õhtust alates rõõmu tunda uuenenud laeva interjöörist. Olen samuti väga rahul, et olulised tehnilised hooldustööd, mis said plaani võetud, et muuta Baltic Queen veelgi energiatõhusamaks ja keskkonnasõbralikumaks, said kõik samuti teostatud plaanipäraselt ning saame peagi näha uute tehnoloogiate ja parenduste mõju,“ lisas Tuulik.