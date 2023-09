Lennuk saabus sihtkohta ilma reisijate pagasita. „Puhkus on täielikult rikutud“

Lennul viibinud reisijad ütlesid, et Swiss Airi lennutöötajad ei öelnud neile Bilbaosse saabudes, kus nende pagas asub. Selle asemel pidid reisijad ootama, kuni Hispaania lennufirma Iberia rääkis neile toimunust ja ütles, et lennuk maandus ilma ühegi kohvrita.

Reisija Carsten Redlich ütles Šveitsi väljaandele Blick, et see juhtum „rikkus“ tema puhkuse ära, sest kõik tema kotid jäid Zürichisse maha. Ta kuulus paraplaanilendurite gruppi, kes koos reisisid Hispaaniasse. Kogu nende sportimiseks vajalik varustus jäi Šveitsi maha.

Olukorra põhjustas töötajate puudus

Swiss Air on kinnitanud, et lennuk tõusis Zürichist õhku ilma reisijate pagasita. Lennufirma esindaja Kevin Ampalami sõnas Prantsusmaa uudisteagentuurile AFP, et olukorra põhjustas töötajate puudus. Nad olid Zürichis üle tunni aja oodanud, kuid olukord ei paranenud ja „operatiivsete põhjuste tõttu otsustati siiski Bilbaosse ilma pagasita lennata“.