FOTOD | Amalfi restoranis räägiti Napoli köögi traditsioonidest ja näidati, kuidas õigesti pitsat valmistada

„Luminata sündis minu nüüdseks juba ligi kahekümneaastasest seotusest Itaalia, eriti Napoli ja Capriga. Seal elades, sellest kirjutades ja sealset partnervõrgustikku üles ehitades nägin, kuivõrd palju meeldejäävama reisikogemuse said inimesed, kellele disainiti kohapealne programm vastavalt just nende huvidele. Meie programmide keskmes on kohaliku elu ehtsuse näitamine ning oma panuse andmine traditsioonide kestma jäämisesse – nii näiteks on meie partneriteks põlvest-põlve edasiantud traditsioonidega pereärid, kellele aitame eriti hooajavälisel ajal tuua ka väga vajalikku lisateenistust. Samas on kõik meie pakutav mitmeid kordi läbiproovitud ja vastavalt konkreetse kliendi soovidele disainitud, seega seni on kõik väga rahule jäänud,“ rääkis Evelin Ojamets, Luminata üks asutajatest.