Järgmisel aastal tuleb Veneetsia külastamiseks reis broneerida ja tasuda turismitasu

Algselt pidi hakkama Veneetsias kehtima päevaturistidele turismitasu selle aasta jaanuarist. Väidetavalt lükati see aga edasi, kuna kardeti, et see kahjustab turismitulu. Nüüd on linnavolikogu otsustanud, et broneerimissüsteem käivitud 30-päevase prooviperioodiga kevadistel ja suvistel nädalavahetustel 2024. aastal. Kava lõplik heakskiitmine toimub eeldatavasti 12. septembril.