Mitu lennukit olid sunnitud Tallinnas maandumist ilmaolude tõttu edasi lükkama

Tallinna lennujaama turunduskommunikatsiooni projektijuhi Aet Härmaoru sõnul näitab tänane udu, et sügis on käes ja ilmastikuolud muutumas. „Sügishooajal on meie kliimas uduseid hommikuid üsna palju, aga lennujaam on selleks valmis,“ rääkis Härmaorg.