Kordemets kirjeldas, kuidas lavastuse proovide ajal andis ta oma lapselapse hoida tütre ristiemale, kes koos Tervise Paradiisi läksid. Ühel hetkel helistas talle tütar Rootsist ning teatas, et sõbrannale on keegi spaas raske vigastuse tekitanud ja nad on koos lapselapsega EMO-sse viidud.