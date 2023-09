Turistid on taskuvarastele kerge saak. Vaata, kus Euroopas on oht oma asjadest ilma jääda kõige suurem

Kindlustuste võrdlusportaal Quotezone reastas Euroopa riigid taskuvarguse riski järgi. Ettevõte kasutas selleks reisijate arvustusi, et välja arvutada taskuvarguste mainimiste arv miljoni külastaja kohta, vahendab EuroNews .

Aruandest selgub, et kõige rohkem on pikanäpumehi Itaalias. Quotezone’i statistika järgi mainiti taskuvargusi 463 korral miljoni külastaja kohta.

Teisel kohal on Prantsusmaa – 283 mainimist miljoni külastaja kohta.

Kuidas end pikanäpumehe eest kaitsta?

Quotezone’i asutaja Greg Wilson ütleb, et taskuvaras võib tegutseda kõikjal. „Turiste täis piirkonnad on aga eriti mugavad, kuna turistid on hõivatud vaatamisväärsustega ja varas saab kiirelt suure rahvahulga sisse kaduda,“ räägib ta.