Kreeka meremees lükkas hilineva reisija vette. Teda süüdistatakse tahtlikus tapmises

Mees astus aga uuesti kaldteele ning seekord tõukas teda üks laevatöötaja, nii et mees kukkus laeva ja kai vahele vette ja uppus.

Parvlaeva meeskond ei teinud midagi, et reisijat aidata, ja laev väljus sadamast Kreeta saare poole, enne kui kapten sai käsu Pireuse sadamasse tagasi pöörata.

Attica Group, millele Blue Horizon kuulub, ütles alguses lühikeses avalduses, et nad on šokeeritud ning teevad ametivõimudega koostööd. Hiljem lisati, et juhtunut uuritakse ka ettevõtte sees.