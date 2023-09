Aasta rekord: augustis läbis ühel nädalal Tallinna lennujaama üle 65 000 reisija

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liige Eero Pärgmäe sõnas: „Pileti hinnastamist vaadates hakkab selgeks saama, et turg odavlennufirmade ja klassikaliste vedajate vahel on ühtlustumas. Juba täna pakuvad ka klassikalised lennufirmad soodsaid ilma lisateenusteta pileteid, samas kui varem pakuti rohkem nn kõik hinnas pileteid. See tähendab, et lennupiletit ostes peab reisija pöörama suuremat tähelepanu, mis teenuseid lennupilet sisaldab. Hiljuti näiteks muutis oma hinnastamist ka Finnair, mis tähendab, et kõige taskukohasema piletiga lennates saab nüüd pardale kaasa võtta vaid arvutikoti.“