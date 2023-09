Tarbijakaitse annab nõu: kuidas vältida majutuse broneerimisel ootamatusi?

Rutakas käitumine võib viia nõudeõiguses kaotamiseni

Pea meeles, et pretensiooni tekkimise puhul ei saa majutusest kohe loobuda ning uue ja sobivama koha välja valida eeldusega, et esialgne majutuskoht raha tagasi maksab. Kui märkad näiteks majutusse jõudes, et põrandad on väga külmad ning puudub soe vesi, pead esmalt andma majutuskohale võimaluse puuduste kõrvaldamiseks.

Platvormi vahendusel broneeritud majutusest ei saa loobuda eeldusega, et kogu tasutud summa on võimalik tagasi saada. See sõltub konkreetse lepingu tingimustest, millega broneeringut tehes nõustuti. Pakettreisi raames soetatud majutuse korral on reisikorraldaja kohustus puudused kõrvaldada ning Eestis pakettreisi korraldajatelt soetatud reiside korral on võimalik pretensioone lahendada emakeeles.