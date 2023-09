Air Balticu juht: oleme Eesti lennunduse oluline osa, kuid Eesti toetuseta

Järgmisel aastal börsile minevale Air Balticule on aasta esimene pool olnud edukas, tulemused olid läbi aegade parimad. Nii nagu eelmisel suvel oli ka tänavu paljudes Euroopa lennujaamades streikide tõttu kaos. Gaussi sõnul pole Tallinna ja Riia lennujaamas probleeme, kuid mitmes teises Euroopa lennujaamas võib neid endiselt esineda. Probleeme põhjustavad töötajate puudus ja lendude hilinemine. Samuti tekitavad segadust halvad lennuühendused ja ilmastikutingimused. „Täpsusel on lennunduses oluline roll,“ rõhutab Gauss. Ta selgitab, et suurtest lennujaamadest väljudes on lennu hilinemine tõenäolisem. See mõjutab aga järgmisi lennujaamu, sest õhuruum pole vaba.

Konkurentsi Gauss ei karda, tema sõnul on see selles valdkonnas loomulik. Air Balticu peamine konkurent on Ryanair, samuti naaseb Riia turule Norra lennufirma Norwegian. Turul on Air Balticul tugev positsioon. „Meil on unikaalne kontseptsioon ja oma süsteem, kuidas me lendame ja tegutseme,“ sõnab Gauss. Air Baltic on Baltimaades esikohal ja kasv jätkub.