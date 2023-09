Leedu suuruselt teine linn valmistub muutuseks: vanalinna sisenemiseks tuleb peagi hakata maksma

Kaunase vanalinna on hakanud ümbritsema seninägematud videokaamerad, mille kõrvale ilmusid ekraanid kirjaga „Roheline Kaunas“. Leedu senine plaan on olnud maksustada kõik vanalinna sisenevad autod, kus reformi alguseks on märgitud 2023. aasta sügis.

Kuigi kaamerad on juba paigaldatud ja infotahvlid töötavad, paistab Leedu Delfile, et uut tasu sel aastal veel koguma ei hakata. Kaunase linnavalitsuse transpordi- ja liikluskorralduse osakonna juhataja Martynas Matusevičius ütles, et eelnõu on ettevalmistamisel, kuid lõpliku otsuse teeb vallavolikogu.